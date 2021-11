நியூசிலாந்து டி20 தொடருக்கான அணி அறிவிப்பு: கேப்டன் ரோகித் சர்மா! கோலி அவுட்.. வீரர்கள் லிஸ்ட் இதோ

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான தொடருக்கான இந்திய டி20 அணியின் கேப்டனாக ரோகித் சர்மா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த தொடரில் ஆட உள்ள அணியும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், ஐபிஎல் தொடரில் சிறப்பாக செயல்பட்ட, வெங்கடேஷ் ஐயர், ஹர்ஷல் பட்டேல், ஆவேஷ் கான் ஆகியோருக்கு இடம் கிடைத்துள்ளது. அதேநேரம், விராட் கோலி அணியில் இடம் பெறவில்லை.

டி20 தொடருக்கான கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து, உலக கோப்பை தொடருடன் விலக உள்ளதாக விராட் அறிவித்திருந்தார். அதன்படி, நமீபியாவுக்கு எதிராக நேற்று நடைபெற்ற போட்டிதான், அவர் டி20 தொடரில் கேப்டனாக விளையாடிய கடைசி போட்டியாகும்.

English summary

India’s squad for T20Is against New Zealand tour announced as Rohit Sharma named the T20I Captain for India India’s squad for T20Is against New Zealand & India ‘A’ squad for South Africa tour announced. Rohit Sharma named the T20I Captain for India.