ஜி20 கூட்டம்.. இரவிலும் சுறுசுறுப்பு.. மும்பையில் திரைச்சீலைகளால் மறைக்கப்பட்ட குடிசைகள்.. சர்ச்சை

மும்பை: 2023ம் ஆண்டுக்கான ஜி20 மாநாட்டுக்கு இந்தியா தலைமை பொறுப்பை ஏற்ற நிலையில் வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் மும்பை வந்துள்ளனர். இந்நிலையில் தான் அவர்களின் கண்களில் படாமல் இருக்க குடிசை பகுதிகள் திரைச்சீலைகள் மற்றும் ஜி20 விளம்பர பேனர்களால் மறைக்கப்பட்டது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

உலகில் வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகள் இணைந்து ஜி20 அமைப்பை உருவாக்கி உள்ளன. வர்த்தகம், உள்நாட்டு பாதுகாப்பு, எரிசக்தி, காலநிலை மாற்றம் உள்பட பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி இந்த அமைப்பு விவாதித்து வருகிறது.

இந்த கூட்டமைப்பில் மொத்தம் 20 நாடுகள் உள்ளன. இந்தியா, அமெரிக்கா, சீனா, பிரிட்டன், ஐரோப்பிய ஒன்றியம், இத்தாலி, ஜப்பான், இந்தோனேசியா உள்ளிட்ட 20 நாடுகள் உள்ளன.

