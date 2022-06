எங்கள் அடுத்த பிளான் இதுதான்.. பாஜகவுடன் கைகோர்க்க திட்டமா? தலைமறைவு அமைச்சர் ஷிண்டே பரபர! ட்விஸ்ட்

Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: மகாராஷ்டிராவில் நிலவும் அரசியல் பிரச்சினை வேறு லெவலுக்கு சென்று கொண்டு இருக்கும் நிலையில், இது குறித்துத் தலைமறைவு அமைச்சர் ஷிண்டே சில முக்கிய தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் நேற்று தொடங்கிய அரசியல் குழப்பம் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் பல்வேறு திருப்பங்களைச் சந்தித்து வருகிறது.

இந்த அரசியல் குழப்பத்தால் அங்கு நடைபெறும் மகா விகாஸ் அரசே கவிழும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அங்குள்ள மூத்த தலைவர்கள் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு கொரோனா தொற்று- காங். மூத்த தலைவர் கமல்நாத்

English summary

Maharashtra political crisis Shinde says we have not neither received any proposal from BJP Shiv Sena Rebel minister Shinde says we have neither received any proposal from BJP nor are we holding any talks with them: (மகாராஷ்டிரா அரசியல் குழப்பம் குறித்து அமைச்சர் ஷிண்டே) Rebel Shiv Sena MLA Eknath Shinde says he has more support.