மகாராஷ்டிராவில் முதல்வர் பதவியை விட்டு கொடுத்த பாஜக... பின்னணியில் உள்ள 5 முக்கிய காரணங்கள் என்ன?

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தேவேந்திர பட்னாவிசுக்கு பதில் முதல்வர் பதவியை ஏக்நாத் ஷிண்டேவுக்கு பாஜக விட்டு கொடுத்துள்ள நிலையில் அதன் பின்னணியில் உள்ள 5 முக்கிய காரணங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

மகாராஷ்டிரா மாநில முதல்வராக சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களின் அணி தலைவர் ஏக்நாத் ஷிண்டே இன்று இரவு 7.30 மணிக்கு பதவியேற்றார். இவருடன் முன்னாள் முதல்வரான பாஜகவின் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் துணை முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

மகாராஷ்டிராவில் ஏக்நாத் ஷிண்டேவுடன் தற்போது 40 சிவசேனா அதிருப்தியாளர்கள் உள்ளனர். ஆனால் பாஜகவுக்கு 105 எம்எல்ஏக்கள் உள்ளனர். இப்படி இருக்கும்போது பாஜக ஏன் ஏக்நாத் ஷிண்டேவுக்கு முதல்வர் பதவியை விட்டு கொடுத்துள்ளது என்பதற்கு பின்னணியில் 5 முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அதன் விபரம் வருமாறு:

3 மணிநேரத்தில் மாற்றம்! அமைச்சரவைக்கு நோ சொல்லி துணை முதல்வரான தேவேந்திர பட்னாவிஸ்! பின்னணி என்ன?

English summary

Amid of Maharshtra political crisis why Eknath shinde elected as a CM instead of BJP Devendra Fadnavis. Five key reasons behind it have been revealed.