அமுக்கு டுமுக்கு அமால் டுமால்.. அப்படி போடு.. என்னவொரு புத்திசாலித்தனம்! 2 ரூமுக்கு ஒரே ஏசி!

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மும்பை 2 அறைக்கு ஒரே ஏசி பொருத்தி தனியார் ஓட்டல் நிர்வாகம் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட்டது தொடர்பான போட்டோ தற்போது இணையதளத்தில் வெளியாகி சரிப்பலையை உண்டாக்கி வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

இந்தியா உள்பட உலகம் முழுவதும் சில இடங்களில் அதிபுத்திசாலித்தனமாக சிலர் சிந்தித்து செயல்படுவார்கள். குறிப்பாக சில தனியார் நிறுவனங்கள், ஓட்டல்கள், தங்கும் விடுதிகளில் மின்கட்டணம், தண்ணீர் சேமிப்பை கருத்தில் கொண்டு வேறலெவலில் யோசிப்பார்கள்.

இத்தகைய புதிய யோசனை பாராட்டுகளை பெற்றாலும் கூட சில சந்தர்ப்பங்களில் காமெடியாக பார்க்கப்பட்டு விமர்சனத்துக்கும் உள்ளாகிவிடும். அந்த வகையில் தான் தற்போது மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பையில் தனியார் ஓட்டல் நிர்வாகம் செய்த செயல் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

A photo related to the smart work of a private hotel by installing only one AC for 2 rooms in Mumbai is now published on the internet and is being shared rapidly.