அதிகாரிகளின் தீவிர ஆக்ஷன்.. ஒத்துழைப்பு தந்த தமிழர்கள்.. கொரோனாவுக்கு மீண்டும் டாட்டா காட்டிய தாராவி

மும்பை: ஆசியாவின் பெரிய குடிசைப்பகுதியான தாராவியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கொரோனா தொற்று ஏதும் பதிவாகவில்லை. இதனால் கொரோனா முதல் அலையில் சாதித்து காட்டியதுபோல் இரண்டாவது அலையிலும் சாதித்து காட்டியுள்ளது தாராவி.

கொரோனா இரண்டாவது அலையில் மிக மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட முதல் மாநிலம் மகாராஷ்டிரா. ஒரு கட்டத்தில் நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக தினமும் 66,000-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளை பதிவு செய்த மகாராஷ்டிரா வில் இப்போது 10,000-க்கும் கீழே தொற்று குறைந்து விட்டது.

மகாராஷ்டிரா மற்ற மாநிலங்களை விட முதலிலேயே ஊரடங்கை கையில் எடுத்ததாலும், தடுப்பூசியை மக்களிடம் விரைவாக கொண்டு சேர்த்ததுமே அங்கு தொற்று குறைய முக்கிய காரணமாகும்.

ஆசியாவின் பெரிய குடிசை பகுதி.. சத்தமே இல்லாமல் கொரோனாவை வென்ற தாராவி.. எப்படி நடந்தது?

English summary

No covid 19 infection has been reported in the last 24 hours in Dharavi, the Largest slum in Asia