10 வருஷம் ஜெயிலுக்கு பிறகும் திருந்தாத "சைக்கோ.." விடுதலையான சில நாளில் மீண்டும் போக்சோவில் கைது

Mumbai

oi-Halley Karthik

மும்பை: மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் போக்சோ வழக்கில் 10 வருடம் சிறையில் இருந்து விடுதலையான நபர் தற்போதும் மீண்டும் ஒரு போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் கல்யான் நகரில் வசித்து வந்தவர் வீரேந்திர மிஸ்ரா என்கிற சூரஜ் சிங். இவர் கடந்த நவம்பர் 14ம் தேதி போக்சோ குற்றத்திலிருந்து விடுதலையாகி வெளியில் வந்தார்.

அதாவது, கடந்த 2012ம் ஆண்டு அவர் கட்டட தொழிலாளியாக பணியாற்றி வந்துள்ளார்.

அப்போது யாருடனும் பெரிய அளவில் தொடர்பு கிடையாது.

ராஜீவ் கொலையாளிகளுக்கு ஒரு நியதியா.. கோவை சிறையில் உள்ள இஸ்லாமியர்களை விடுவியுங்கள்.. கே.எஸ்.அழகிரி

English summary

10 people released from jail in POCSO case in Maharashtra state have been arrested again in POCSO case. Regarding this, Inspector Ashok Honmane of Mahatma Phule Police Station said, “Virendra Mishra alias Suraj Singh has confessed to the crime he committed. He is only 32 years old. But, he is mentally ill," he said.