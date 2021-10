ரவி சாஸ்திரி போனதும் நீங்கதான் கோச்.. பிசிசிஐ அழைப்பு.. கும்பிடு போட்ட ராகுல் டிராவிட்.. என்னாச்சு?

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் பயிற்சியாளர் பதவிக்கு ராகுல் டிராவிட் பிசிசிஐ அமைப்பால் முன்மொழியப்பட்டதாகவும், இதை அவர் ஏற்க மறுத்து விட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான, இந்திய கிரிக்கெட் அணி மற்றும் இந்தியா - ஏ அணிகளுக்கான தலைமை பயிற்சியாளராக இருப்பவர் ராகுல் டிராவிட். பெங்களூரிலுள்ள தேசிய கிரிக்கெட் அகாடமியின் தலைவராகவும் உள்ளார்.

ராகுல் டிராவிட்டின் மேற்பார்வையில்தான், பல இளம் வீரர்கள் இந்திய அணிக்கு தேர்வாகியுள்ளனர். அவரது சரியான கண்காணிப்பு இளம் வீரர்களை திறமையானவர்களாக உருவாக்க உதவியுள்ளது.

English summary

Rahul Dravid has politely refused the Board of Control for Cricket in India’s (BCCI) offer to take up the senior men’s team coach role says sources.