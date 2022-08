குரங்கு அம்மை.. பயம் தேவையில்லை.. தடுப்பூசி தேவைப்படாது.. மருத்துவ நிபுணர் விளக்கம்

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: இந்தியாவில் இதுவரை 9 பேருக்கு குரங்கு அம்மை நோய் தொற்று பரவியுள்ள நிலையில், இந்த நோய் குறித்து பொது மக்கள் அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று பிரபல மருத்துவ நிபுணர் ககன்தீப் கங்க் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்கா மாகாணங்களில் அடுத்தடுத்து சுதாதார அவசர நிலையை அறிவிக்கும் அளவுக்கு குரங்கு அம்மை நோய் மிக தீவிரமாக பரவி வருகிறது.

அடுத்த கொரோனா என்று மட்டும் தான் சொல்லவில்லை.. அந்த அளவுக்கு குரங்கு அம்மை நோயும் வேகமாக பரவி மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

English summary

As 9 people have been infected with monkey measles in India so far, there is no need for the general public to be afraid of this disease, said famous medical expert Gagandeep Gang.