மும்பையை சூறையாடிய மழை... இன்னும் 4 நாளைக்கு வச்சு செய்யும் - ரெட் அலெர்ட் விடுத்த வானிலை மையம்

மும்பை: தென்மேற்குப் பருவமழை மும்பை மாநகரில் தீவிரமடைந்துள்ளது. நகரமே வெள்ளத்தில் மிதக்கிறது. ஞாயிறன்று அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் ரெட் அலெர்ட் விடுத்துள்ளது. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மும்பை உள்ளிட்ட கொங்கன் மண்டல பகுதியில் மிகவும் பலத்த மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்து உள்ளது.

கேரளாவில் தென்மேற்குப் பருவமழை கடந்த 3ஆம் தேதி தொடங்கி பெய்து வருகிறது. மும்பையில் கடந்த 9ஆம் தேதி தென்மேற்குப் பருவ மழை தொடங்கியது.

ஆரம்ப நாள் முதலே மும்பை நகரில் மழை வெளுத்து வாங்கியது. சாலைகளும் ரயில் தண்டவாளங்களும் வெள்ளநீரில் மூழ்கின. இதனால் ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. சுரங்கப்பாதைகளில் வெள்ளநீர் தேங்கியுள்ளதால் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

