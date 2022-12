"மும்பையே பற்றி எரியும் என சொன்னீங்க.. தீக்குச்சி கூட எரியவில்லை" - உத்தவை சீண்டிய பட்னாவிஸ்

Mumbai

oi-Jackson Singh

மும்பை: "எங்கள் ஆட்சியைக் கவிழ்த்தால் மும்பையே பற்றி எரியும் என உத்தவ் தாக்கரே கூறினாரே.. ஆனால் தீக்குச்சி கூட எரியவில்லையே" என மகாராஷ்டிரா துணை முதல்வர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கிண்டலாகக் கூறினார்.

"என்னைக் கண்டு மகாராஷ்டிரா அரசு பயப்படுகிறது" என உத்தவ் தாக்கரே மகன் ஆதித்ய தாக்கரே கூறியதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் போது, தேவேந்திர பட்னாவிஸ் இவ்வாறு கூறினார்.

மகாராஷ்டிராவில் பாஜக கூட்டணி அரசுக்கும், உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா அணிக்கும் இடையே கடும் மோதல் போக்கு நிலவி வரும் நிலையில், உத்தவை சீண்டி பார்க்கும் விதமாக பட்னாவீஸ் பேசியிருப்பது மேலும் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது.

English summary

"Uddhav Thackeray said that Mumbai will burn if our government is overthrown, but not even a match was lit," said Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis sarcastically.