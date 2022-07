முதுகில் குத்திவிட்டனர்... ஆட்சி கலைப்புக்கு சதி திட்டம் போட்டது எப்படி?மவுனம் கலைத்த உத்தவ் தாக்கரே

Mumbai

oi-Mani Singh S

மும்பை: தனது ஆட்சிக்கு எதிரான சதித்திட்டம் யாரால் எப்படி தீட்டப்பட்டது என்பது குறித்து முதல்வர் பதிவியில் இருந்து விலகிய பிறகு முதல் முறையாக உத்தவ் தாக்கரே மவுனம் கலைத்துள்ளார்.

மராட்டியத்தில் கடந்த 2019-ம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் பா ஜனதாவுடன் தீவிர இந்துத்வா கொள்கையை கொண்ட மண்ணின் மைந்தன் என சொல்லப்படும் உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனா கட்சி கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டது.

இந்த தேர்தலில் எதிர்க்கட்சியான தேசியவாத காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சிகளை விட அதிக இடங்களை கைப்பற்றி பாஜனதா-சிவசேனா கூட்டணி வெற்றி பெற்றது. ஆனால் முதல்வர் பதவியை பகிர்ந்துகொள்வதில் ஏற்பட்ட மோதலில், உத்தவ் தாக்கரே தலைமையிலான சிவசேனா, கொள்கைகளில் மாறுபட்ட தேசியவாத காங்கிரஸ், காங்கிரசுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி அதிகாரத்தை பிடித்தது.

இனி பவர் கட்டுக்கு குட் பை! மின்மிகை மாநிலமாகும் தமிழ்நாடு.. 5 மாதம் நோ பிராப்ளம்

English summary

We were betrayed because we blindly trust everyone, Shiv Sena chief Uddhav Thackeray, in his first interview to party's mouthpiece 'Saamana' after stepping down as the chief minister of Maharashtra.