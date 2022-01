Mumbai

oi-Vigneshkumar

மும்பை: ரயில் தண்டவாளத்தில் கிடந்த ஒரு நபரின் உயிரைத் துரிதமாகச் செயல்பட்டு காப்பாற்றிய ரயில் ஓட்டுநரின் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

சடன் பிரேக்.. ரயில் முன் பாய்ந்த ஆசாமி.. துரிதமாகச் செயல்பட்ட ரயில் ஓட்டுநர்.. பகீர் வீடியோ

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரயில் மோதி மனிதர்கள், விலங்குகள் என ஆண்டுதோறும் பலர் உயிரிழப்பது வாடிக்கையான ஒன்றாகவே உள்ளது. இதைத் தடுக்க ரயில்வே துறை சார்பில் எடுக்கப்படும் முயற்சிகள் பெருமளவு பலன் அளிப்பதாக இல்லை.

சமீபத்தில் கூட கோவையில் இரவு நேரத்தில் ரயில் மோதியதில் கருவுற்று இருந்த பெண் யானை உட்பட 3 யானைகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்து குறிப்பிடத்தக்கது. இது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Ministry of Railways shared a video in which train driver hit emergency brakes to save the life of a man lying on the tracks. The video was filmed at the Sewri station on the Harbour line of the Mumbai suburban railway network.