மேகி சாப்பிட்ட பெண் திடீர் பலி.. திடுக்கிட வைக்கும் எலி மருந்து விவகாரம்.. மும்பையில் பகீர்

Mumbai

oi-Nantha Kumar R

மும்பை: மும்பையில் மேகி சாப்பிட்ட 35 வயது பெண் பலியான நிலையில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தினர். இந்த விசாரணையின் அந்த பெண்ணின் சாவுக்கு காரணமான எலி மருந்து பற்றிய பகீர் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

சமீப காலமாக துரித உணவுகள் சாப்பிட்டு சிலர் இறந்து வருகின்றனர். தரமற்ற முறையில் உணவு சமைத்தது, நாள்பட்ட சிக்கனை பயன்படுத்தியது தான் இதற்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது.

அந்த வகையில் சமீபத்தில் கேரளாவில் ஷவர்மா சாப்பிட்டு மாணவி ஒருவர் இறந்தார். இதற்கு ஷவர்மாவில் இருந்து ஷிகெல்லா பாக்டீரியா தான் காரணம் என கூறப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை சேர்ந்த திருமுருகன் என்ற 12ம் வகுப்பு மாணவர் சிக்கன் தந்தூரி சாப்பிட்டு இறந்தார்.

English summary

A 35 year-old woman died in Mumbai after accidentally consuming food laced with rat poison, police said. While making maggi, the woman accidentally added tomato that was laced with rat poison.