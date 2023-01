அதிமுக ‘மாஜி’ வீட்டில் அதிரடியாக இறங்கிய அதிகாரிகள்.. ரெய்டில் சிக்கிய ஆவணங்கள் அடிப்படையில் விசாரணை

Namakkal

நாமக்கல் : அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ கே.பி.பி.பாஸ்கர் வீட்டில் சொத்து மதிப்பீடு செய்யும் பணியில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார், வருவாய்த் துறை மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் கேபிபி பாஸ்கர் வீடு மற்றும் அவருக்கு நெருக்கமானவர்களின் வீடுகள், அலுவலகங்களில் அதிரடி சோதனை நடைபெற்றது.

10 ஆண்டுகளாக நாமக்கல் எம்.எல்.ஏவாக இருந்த கேபிபி பாஸ்கர் வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.4.72 கோடி மதிப்புடைய சொத்துகளை சேர்த்ததாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் ஆகஸ்ட் மாதம் சோதனை நடைபெற்றது.

அந்த சோதனையின்போது கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள், சொத்து பத்திரங்களின் அடிப்படையில், சொத்துகளை மதிப்பிடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.

Anti-corruption police, revenue department and PWD officials are involved in property valuation at the house of former AIADMK MLA KPP Bhaskar. In August last year, raids were conducted at KPP Baskar's house and the houses and offices of those close to him.