குழந்தையை பிரசவித்த சில மணி நேரங்களில்.. வேலையை விட்டு தூக்கிய கூகுள் ஊழியர்.. தொடரும் சோக கதைகள்

இதேபோல சமீபத்தில் புற்றோய் பாதித்து உயிரிழந்த தாயின் இறுதி சடங்கில் பங்கேற்றுவிட்டு திரும்பிய ஊழியர் ஒருவரை கூகுள் பணிநீக்கம் செய்திருந்தது.

நியூயார்க்: சமீபத்தில் கூகுள் நிறுவனத்தை சேர்ந்த பெண் ஊழியர் ஒருவர் குழந்தை பெற்றெடுத்த சில மணி நேரத்தில் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உலகம் முழுவதும் பெரும் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் கடந்த ஆண்டு இறுதியிலிருந்தே தங்கள் ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்ய தொடங்கின. மைக்ரோசாஃப்ட், அமேசான், ஐபிஎம் தொடங்கி கூகுள் வரை இந்த பணிநீக்கங்கள் நீடித்தன. கூகுளில் மட்டும் சுமார் 12 ஆயிரம் ஊழியர்கள் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டனர். இந்நிலையில் அமெரிக்காவை சேர்ந்த கேட் ஹோவெல்ஸ் எனும் பெண்மணி ஒருவர் தான் குழந்தை பெற்றெடுத்த சில மணி நேரங்களிலேயே பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இது குறித்து லிங்க்ட் இன்-ல் அவர் கூறியுள்ளதாவது, "நான் கடந்த 9.5 ஆண்டுகளாக கூகுளில் பணியாற்றி வருகிறேன். ஏறத்தாழ அனைத்து துறைகளிலும் எனக்கு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். வேலை நன்றாக சென்றுக்கொண்டிருந்தது. இதற்கிடையில் நான் இரண்டாவது முறை பிரசவத்திற்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டேன். எனக்கு நன்றாக நினைவிருக்கிறது. அன்று தேதி ஜனவரி 19. பயங்கரமான பிரசவ வலிக்கு பின்னர் நான் எனது இரண்டாவது குழந்தையை பெற்றெடுத்தேன்.

