ஒரு கையில் சிகரெட்.. மறுகையில் சானிடைசர்.. டிரைவரின் அஜாக்கிரதையால் பற்றி எரிந்த கார்.. உஷார் மக்களே

New York

oi-Jaya Chitra

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் கார் ஓட்டுனர் ஒருவர் புகைப்பிடித்துக்கொண்டே கை சுத்திகரிப்பானை பயன்படுத்தியதால் கார் தீப்பற்றி எரிந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொரோனா தொற்று பரவத் தொடங்கியதில் இருந்து முகக்கவசமும், கை சுத்திகரிப்பானும் அத்தியாவசிய பொருட்களில் ஒன்றாக மாறிவிட்டன. மருந்தகங்களில் மட்டுமே விற்கப்பட்டு வந்த கை சுத்திகரிப்பான்கள் தற்போது மளிகை கடைகளிலும் பல வடிவங்களில் கிடைக்க தொடங்கிவிட்டன.

அதனால் தான் மாதந்திர பட்ஜெட்டில் கை சுத்திகரிப்பான்களும் தற்போது சேர்ந்துவிட்டன. கடந்த ஓராண்டாக தொடர்ந்து கை சுத்திகரிப்பானை பயன்படுத்தி வருபவர்களுக்கு, அவ்வப்போது அதை பயன்படுத்துவது அனிச்சையான செயலாக மாறிவிட்டது.

இந்தியாவில் முதல் முறையாக பாக்கெட் ரைசர் சானிடைசர்.. 99% பாக்டீரியாவை கொல்லும்.. கோவை இளைஞர் அசத்தல்

English summary

In Maryland, US a car which was running on the road caught fire suddenly after the driver used hand sanitizer while smoking.