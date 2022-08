சல்மான் ருஷ்டியை தாக்கிய நபரை பாராட்டி எழுதிய ஈரானிய பத்திரிக்கை; யார் எழுதியது?

New York

நியூயார்க்: 'சாத்தானின் வசனங்கள்' எனும் புத்தகத்தை எழுதியதற்காக இந்திய எழுத்தாளர் சல்மான் ருஷ்டி மீது கொலை முயற்சி தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட நிலையில், தற்போது அவர் தீவிர சிகிச்சை பெற்றுவருகிறார்.

இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட நபரை ஈரான் நாட்டை சேர்ந்த பத்திரிகை ஒன்று பாராட்டியுள்ளது.

இவருடைய இந்த சர்ச்சை புத்தகத்தை ஜப்பான் மொழியில் மொழிபெயர்த்தவர் ஏற்கெனவே கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், நீண்ட நாட்களாக ருஷ்டிக்கு கொலை மிரட்டல்கள் வந்தவண்ணமிருந்தன.

English summary

(சல்மான் ருஷ்டி மீது தாக்குதல் நடத்தியவரை பாராட்டிய ஈரான் பத்திரிகை): Salman Rushdie is on a ventilator with a damaged liver and may lose an eye after he was stabbed by 24-year-old New Jersey resident Hadi Matar. While the attack drew global condemnation, hardline newspapers in Iran have praised the assailant.