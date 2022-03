ரஷ்யாவை ஆதரித்த மோடி.. ப்ளிங்கன் மூலம் கெஞ்சிய அமெரிக்கா.. இந்தியாவிற்கு எதிராக பிடன் "பெரிய" மூவ்?

New York

oi-Shyamsundar I

நியூயார்க்: ஐநாவில் நடந்த 4 வெவ்வேறு விதமான வாக்கெடுப்புகளில் இந்தியா ரஷ்யாவை எதிர்க்காமல் நடுநிலை என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது. இது நடுநிலை என்று கூறப்பட்டாலும் ஒரு வகையில் மறைமுகமான ரஷ்ய ஆதரவு என்றே உலக நாடுகளால் வர்ணிக்கப்படுகிறது.

ரஷ்யாவிற்கு எதிராக கடந்த வாரம் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் கண்டன தீர்மானம் அமெரிக்கா மூலம் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த தீர்மானத்தை இந்தியா ஆதரிக்கவில்லை. ரஷ்யா, உக்ரைன் விவகாரத்தில் நடுநிலையோடு இருக்கவே முடிவு செய்கிறோம்.

இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் அமைதியை ஏற்படுத்த முயல்கிறோம் என்று இந்தியா தெரிவித்தது. அதன்பின் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இன்னொரு கூட்டம், ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணைய கூட்டம் ஆகியவற்றில் கூட இந்தியா ரஷ்யாவிற்கு எதிராக வாக்களிக்கவில்லை.

English summary

It is still being considered says US diplomat on the US sanction against India for supporting India.