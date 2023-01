தம்மாதுண்டு எறும்பு போதும்! நயா பைசா செலவின்றி 10 நிமிடத்தில் கேன்சரை கண்டுபிடிக்கலாமாம்! எப்படி?

ஏற்கெனவே நாய்கள் மூலம் புற்று நோய் பாதிப்புகளை கண்டறிய முடியும் என்று கூறியிருந்த நிலையில் தற்போது எறும்புகளை கொண்டும் இதனை கண்டுபிடிக்க முடியும் என விஞ்ஞானிகள் கூறியுள்ளனர்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: மனிதர்களின் சிறுநீரை வைத்து எறும்புகளை கொண்டு அவர்களுக்கு புற்றுநோய் இருக்கிறதா? என்பதை சுலபமாக கண்டறியலாம் என ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர்.

உலகம் முழுவதும் அச்சுறுத்தும் நோய்களில் புற்றுநோயும் ஒன்று. உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அறிக்கையின்படி நம்மில் 6 பேரில் ஒருவருக்கு புற்றுநோய் பாதிப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2020ம் ஆண்டு தகவலின்படி சுமார் 1 கோடி பேர் உலகம் முழுவதும் இந்த புற்றுநோயால் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்நிலையில் இந்த நோயை தொடக்கத்திலேயே கண்டுபிடித்துவிட்டால் அதனை சரி செய்துவிடலாம் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

ஆனால் இதனை கண்டுபிடிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் பரிசோதனைக்கு அதிக செலவாகும் என்பதால் சாமானிய மக்கள் பலர் இதனை பரிசோதிப்பதில்லை. சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் பிரதானமாக 25 புற்றுநோய் பரிசோதனை செய்வதற்கு ரூ.7 ஆயிரம் வரை கட்டணமாக பெறப்படுகிறது. ஆனால் பல சாமானியர்களின் வீட்டு வாடகை தொகையை விட இது அதிகம். இந்நிலையில்தான் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் எறும்பை கொண்டு புற்றுநோய் பாதிப்பை கண்டறியும் வழிமுறையை கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

