இடுப்பளவு மனிதனின்.. இமாலய சாதனை.. கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம்பிடிக்க வைத்த.. அம்மாவின் "ஒரே வார்த்தை"

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: நன்றாக கை, கால்கள் இருந்தும் என்னடா வாழ்க்கை இது என புலம்பும் மனிதர்களுக்கு மத்தியில், இடுப்பு வரைதான் மொத்த உடலே இருக்கும் இளைஞர் ஒருவர் கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றிருப்பது அனைவரையும் வியப்பிலும், ஆச்சரியத்திலும் ஆழ்த்தியுள்ளது.

அமெரிக்காவின் ஒஹியோ மாகாணத்தில் உள்ள டஸ்கராவாஸ் நகரைச் சேர்ந்தவர் ஜியான் கிளார்க் (25). மிக அரிய வகை முதுகெலும்பு நோயான 'கெளடல் ரிக்ரெஸன் சிண்ட்ரோம்' (caudal regression syndrome) என்ற நோயால் பிறவிலேயே பாதிக்கப்பட்ட அவர், கால்கள் இல்லாமல்தான் பிறந்திருக்கிறார். அதாவது, கால்கள் இல்லை என்றால் பலருக்கு முட்டி வரையிலாவது கால்கள் இருக்கும். ஆனால் கிளார்க்குக்கோ இடுப்புக்கு கீழே எதுவுமே கிடையாது.

கால்கள் இல்லாமல் பிறந்த இந்தக் குழந்தையை பார்த்ததுமே அவரது தாயும், தந்தையும் அழுது துடித்துள்ளனர். கை, கால்கள் நன்றாக இருந்தாலே இந்த உலகம் பல வகைகளில் ஒருவரை சிறுமைப்படுத்தும். இந்த நிலையில் கால்கள் இல்லாமல் இவன் என்ன செய்யப் போகிறான் என நினைத்து அவர்கள் நரக வேதனையை அனுபவித்தனர். அமெரிக்காவில் உள்ள பெரிய பெரிய மருத்துவர்களிடம் குழந்தையை காண்பித்தனர். அவர்கள் அனைவரும் சொன்ன ஒரே பதில், "இதை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது" என்பதுதான்.

English summary

Among the people who complain that life is not good despite having good arms and legs, Zion Clark from US whose entire body is up to the waist has been included his name in the Guinness Book of Records.