வானில் தெரிந்த மர்ம சுழல்.. ஸ்பேஸ்ஷிப்பா? ஆண்ட்ரோமெடாவா? குழம்பிய மக்கள்! விஞ்ஞானிகள் தந்த விளக்கம்

நியூயார்க்: ஒருசில நாட்களுக்கு முன்னர் இரவு நியூசிலாந்து மக்கள் சிலர் வானத்தில் 'பால்வெளி அண்டம்' போன்ற ஒரு உருவத்தை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்திருக்கிறார்கள். இது பெரும் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விண்வெளி ஆய்வாளர்கள் விளக்கமளித்துள்ளனர்.

கடந்த 18ம் தேதியன்று இரவு வழக்கம் போல மக்கள் தங்கள் வீடுகளில் முடங்கி இருக்கையில், நியூசிலாந்தில் ரயிலில் பயணம் செய்தோர், மலை பகுதிகளில் குடியிருந்தோர் என குறிப்பிட்ட சிலர் மட்டும் வானில் ஒரு சுழல் வடிவ தோற்றத்தை பார்த்திருக்கிறார்கள். இந்த தோற்றம் குறித்து பிறரிடம் சொல்ல முற்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இது ஒரு சில நிமிடங்கள் மட்டுமே நீடித்ததால் மற்றவர்களால் இதனை பார்க்க முடியவில்லை.

எனவே இது புரளி அல்லது வதந்தி என்று கருதினர். ஆனால் அடுத்த நாள் காலையில் செய்தித்தாள்கள், சமூக வலைத்தளங்கள் என அனைத்திலும் இந்த சுழல் வடிவம் தொடர்பான புகைப்படம் இடம்பெற்றிருந்தது. இருப்பினும் இதற்கான காரணம் குறித்து எதுவும் குறிப்பிடப்படவில்லை. எனவே மக்கள் இதனை ஏலியனின் ஸ்பேஸ்ஷிப் என்று நினைத்தனர். இது பற்றிய விவாதங்களும் மேலெழுந்தன. அப்படி இருக்கையில்தான் 20ம் தேதி ஜப்பானின் தேசிய வானியல் ஆய்வகத்தைச் சேர்ந்த 'சுபாரு' (Subaru) தொலைநோக்கி நிலையத்தின் அதிகாரிகள் இது குறித்து விளக்கமளித்திருந்தனர்.

A few days ago some New Zealanders were surprised to see a 'Milky Way'-like figure in the sky at night. This caused great debate. In this case, space explorers have explained about this incident.