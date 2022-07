கிரிப்டோ பற்றி அவ்வளவு பேசிவிட்டு.. பிட்காயின்களை சத்தமின்றி விற்ற எலான் மஸ்க்.. என்ன நடந்தது?

New York

oi-Karthi Ramu

நியூயார்க்: பிட்காயின் மீதான 75 சதவிகித பங்குகளை உலகின் மிகப்பெரும் பணக்காரரான எலான் மஸ்க்கின் டெஸ்லா நிறுவனம் விற்றுவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளது. முன்னதாக டெஸ்லா சுமார் 1.5 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கு பிட்காயினில் முதலீடு செய்திருந்தது. இந்நிலையில் 936 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவிலான பங்கை விற்றுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.

பிட்காயின் என்பது மின்னணு பணமான கிரிப்டோகரன்சி வகைகளில் ஒன்றும், உலகளாவிய பண செலுத்துகை முறையுமாகும்.

English summary

World's richest man Elon Musk's Tesla has reportedly sold 75 percent of its stake in Bitcoin. Previously, Tesla had invested around USD 1.5 billion in Bitcoin. In this case, it has sold 936 million US dollars worth of shares.