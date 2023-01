கேட்டீங்களா? 1 வருடத்தில் சல்லி சல்லியான டிவிட்டர் வருவாய்.. கொத்து கொத்தாக வெளியேறும் ஊழியர்கள்

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: டிவிட்டர் நிறுவனத்தின் வருவாய் கடந்த ஓராண்டில் சுமார் 40% வரை சரிவடைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. எலான் மஸ்க் டிவிட்டரை வாங்கியதிலிருந்து ஏகப்பட்ட குளறுபடிகள் நடந்த நிலையில் தற்போது அதன் வருவாயும் 40 சதவிகிதம் வரை சுருங்கியுள்ளது.

பிரபல சமூக வலைத்தளமான டிவிட்டர் நிறுவனம் கடந்த காலங்களில் கடுமையான சவால்களை சந்தித்து வந்திருக்கிறது. முதலில் இந்நிறுவனத்தை உலகின் முதல் நிலை பணக்காரராக இருந்த எலான் மஸ்க் வாங்குவதாக அறிவித்தார். ஆனால் இதில் போலி கணக்குகள் அதிகமாக இருப்பதாக கூறி இந்நடவடிக்கையை கைவிடுவதாக அறிவித்தார். இதனால் டிவிட்டரின் பங்குகள் சரிய தொடங்கின. இந்நிலையில் டிவிட்டர் நிறுவனம் நீதிமன்றத்தை நாடியது.

இதனையடுத்து எலான் மஸ்க் டிவிட்டரை சுமார் ரூ.3.5 லட்சம் கோடி கொடுத்து வாங்கிக்கொண்டார். ஆனால் அதன் பின்னர்தான் ஆட்டமே தொடங்கியது. டிவிட்டரின் புது முதலாளியான மஸ்க் ஊழியர்களுக்கு எதாவது ஆஃபர்களை அறிவிப்பார் என்று எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில் ஆட்குறைப்பு நடவடிக்கையில் இறங்கினார். முதல் கட்டமாக சிஇஓ பராக் அகர்வால் உட்பட பல உயர் அதிகாரிகளை பணியிலிருந்து நீக்கினார்.

