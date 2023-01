மக்கள் ஓடோடி உதவுவது யாருக்கு? ஏழைக்கா? பணக்காரருக்கா? யுனிசெப் ஆய்வில் ஷாக்.. யாருமே எதிர்பார்க்கல

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: ஒரே சிறுமியை பணக்கார வீட்டுப் பிள்ளையை போலவும், ஏழைக் குழந்தையை போலவும் மேக்கப் செய்து யுனிசெப் மேற்கொண்ட சோசியல் எக்ஸ்பீரிமெண்ட் (social experiment), அதிர வைக்கும் முடிவுகளை தந்துள்ளது.

பெரும்பாலான மக்கள் எப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு உதவ விரும்புகிறார்கள் என்பதை அறியவே இந்த சோசியல் எக்ஸ்ப்ரீமெண்ட் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

நமது சமூகம் செல்வந்தர்களை எந்தக் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறது; ஏழைகளை எவ்வாறு பார்க்கிறது என்பதை இந்த வீடியோ மிகத் தெளிவாக பிரதிபலிக்கிறது.

English summary

Little girl who dressed like both rich and poor as per unicef social experiment, it shows everynone helped the rich no one helped poor.