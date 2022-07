கோடநாடு கொலை வழக்கில் இறுகும் பிடி..ஆறுகுட்டியிடம் 3வது முறையாக விசாரணை - சூத்திரதாரி சிக்குவாரா?

Nilgiris

oi-Jeyalakshmi C

நீலகிரி: கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கு விசாரணையை காவல்துறையினர் மீண்டும் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். மணல் விற்பனையாளர் மகனிடம் 3 நாட்கள் விசாரணை நடைபெற்ற நிலையில் மாஜி எம்எல்ஏ ஆறுகுட்டியிடம் 3வது முறையாக காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் கோடநாடு எஸ்டேட்டில் 2017-ல் நடந்த கொள்ளை முயற்சி, காவலாளி கொலை தொடர்பாக 10 பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர். தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, இந்த விசாரணை தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளது.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா தங்கி ஓய்வு எடுக்கும் கோடநாடு பங்களாவில் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு காவலாளி கொள்ளப்பட்டு, அங்கிருந்த பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய கனகராஜ், சயான், ஜெம்சீர்அலி, மனோஜ் உள்ளிட்ட 11 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

ஸ்டாலின் ஆக்சன்.. விஜிலன்ஸ் ரெய்டு! கோடநாடு கேஸ்! குறிவைக்கப்பட்ட

English summary

The police have again intensified the investigation of Kodanad murder and robbery case. While the sand seller's son was interrogated for 3 days, the police have interrogated former MLA Arukutti for the 3rd time.