ஒரு மணி நேரமாக எரியும் ஹெலிகாப்டர்.. மலையின் அடிவாரத்திலும் கிடக்கும் உடல்கள்! உள்ளூர் மக்கள் தகவல்

குன்னூர்: நீலகிரி மாவட்டத்தில் இந்திய விமான படையின் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் சிக்கி 7 பேர் இறந்த நிலையில் 80 சதவீதம் தீக்காயங்களுடன் இருவரது உடல்களை உள்ளூர் மக்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கோவை மாவட்டம் சூலூரிலிருந்து நீலகிரி மாவட்டம் வெலிங்கடனுக்கு இந்திய விமான படைக்கு சொந்தமான எம்ஐ-17வி5 ரக விமானம் புறப்பட்டது. அப்போது வெலிங்டனை அடைய 10 கிலோமீட்டர் தூரம் இருந்த நிலையில் இந்த விபத்து ஏற்பட்டது.

குன்னூர் அருகே காட்டேரி பகுதியில் ராணுவ ஹெலிகாப்டர் விழுந்து விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. முதல் கட்டமாக பனி மூட்டம் காரணமாக இந்த விபத்து நடந்திருக்கலாம் என தெரிகிறது. இந்த ஹெலிகாப்டரில் பாதுகாப்புத் துறையை சேர்ந்த 14 பேர் பயணித்ததாக தெரிகிறது.

The local military officers have reached the location where Coonoor chopper crash and were told that locals have taken two bodies with 80 per cent burns to a local hospital.