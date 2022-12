"இனி குட்டி போடாது".. வளர்ப்பு நாய் மீது கோபம்.. அப்படியே சிறுத்தைக்கு உணவாக போட்ட ஓனர்.. கொடுமை

Nilgiris

oi-Jackson Singh

நீலகிரி: இனி தனது வளர்ப்பு நாய்களால் குட்டிகளை ஈன முடியாது என்ற ஒரே காரணத்துக்காக, அவற்றை சிறுத்தைக்கு உணவாக வனப்பகுதியில் கட்டிச் சென்ற கொடூர மனம் படைத்த உரிமையாளர் மீது போலீஸார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.

ஒரு வாரமாக உணவு ஏதும் இல்லாமல், உடல் நலிவுற்று கிடந்த அந்த நாய்களை பொதுமக்கள் மீட்டு விலங்குகள் நலக் காப்பகத்தில் சேர்த்துள்ளனர்.

ஈவு இரக்கமில்லாத இந்த செயலில் ஈடுபட்ட அந்த நாய்களின் உரிமையாளர் மீது போலீஸார் வழக்கும் பதிவு செய்துள்ளனர். அவர் விரைவில் கைது செய்யப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

வெண்ணெய் திரண்டு வரும் போது.. பானையை உடைத்த எடப்பாடி.. பாஜகவின் திட்டத்தில் விழுந்த ஓட்டை? என்னாச்சு

English summary

Nilgiris Police have registered a case against the cruel owner who left his pet dogs in the forest to feed the cheetahs just because they could no longer produce cubs.