அதிமுக மாஜி அமைச்சர் புத்திசந்திரன் மீது விவசாயி பரபர புகார்.. இரவோடு இரவாக வேலையை காட்டிட்டாரு!

Nilgiris

oi-Vignesh Selvaraj

நீலகிரி : நீலகிரி மாவட்டம் மஞ்சூர் அருகே அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் புத்திசந்திரன், தனக்கு சொந்தமான தேயிலை தோட்டத்திற்கு அருகே உள்ள வேறொருவரின் தோட்டத்தில் இருந்த 300 தேயிலைச் செடிகளை இரவோடு இரவாக அகற்றியதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதுபற்றி, வருவாய்த்துறை மற்றும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் உதகை தொகுதி முன்னாள் எம்.எல்.ஏவும், ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் சில காலம் அமைச்சராகப் பணியாற்றியவருமான புத்திசந்திரன், மஞ்சூர் பகுதியில் தேயிலை தோட்டங்களை சொந்தமாக வைத்துள்ளார்.

அவரது தோட்டத்துக்கு அருகில் விவசாயம் செய்யும் ஒருவரிடம் இடத்தை விற்கச் சொல்லி பிரச்சனை செய்து வந்ததாகவும், அதற்கு மறுத்ததால், இரவோடு இரவாக தேயிலைச் செடிகளை சேதப்படுத்தி உள்ளதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.

English summary

A complaint has been raised that former AIADMK Minister Pudhichandran near Manjoor in Nilgiris district had removed 300 tea plants from his neighbour's tea garden overnight. In this regard, the Revenue Department and the police are investigating.