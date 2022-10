நீலகிரியில் எல்.முருகன் முகாம்! 2024-ல் ஆ.ராசாவை எதிர்த்து களமிறங்க முடிவு? சபாஷ் சரியான போட்டி!

Nilgiris

நீலகிரி: 2024ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலின் போது, நீலகிரி தொகுதியில் திமுகவின் ஆ.ராசாவை எதிர்த்து பாஜக சார்பில் மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் களமிறக்கப்படுவார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் மட்டுமே முழுமையாக உள்ளதால் நீலகிரியில் இப்போதே அடித்தளப் பணிகளை ஆரம்பித்துவிட்டார் எல்.முருகன்.

இதனிடையே கடந்த 2 நாட்களாக நீலகிரியில் முகாமிட்டுள்ள மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன், பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டதோடு பொதுமக்களை சந்தித்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றிருக்கிறார்.

English summary

During the 2024 Lok Sabha elections, Union Minister L. Murugan will be fielded on behalf of BJP against DMK's A. Raja in the Nilgiri constituency.