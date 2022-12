இலாகா மாறியது ஏன்? நான் தான் முதல்வரிடம் மாற்றித் தர சொன்னேன்.. அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் சொன்ன விஷயம்!

Nilgiris

நீலகிரி : உடல்நிலை சரியில்லாததால் இலாகாவை மாற்றித் தருமாறு முதலமைச்சரிடம் கேட்டதால் தனக்கு சுற்றுலாத்துறையை ஒதுக்கியதாக அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற நிலையில், தமிழக அமைச்சரவையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டன. சிலரின் துறைகள் மாற்றப்பட்டன. சிலரிடமிருந்த இலாகாக்கள் பறிக்கப்பட்டு, வேறு சிலருக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டன.

அந்தவகையில், வனத்துறை அமைச்சராக இருந்த ராமச்சந்திரன் சுற்றுலாத்துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார். சுற்றுலாத்துறைக்கு பொறுப்பு வகித்த மதிவேந்தன், வனத்துறை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டார்.

இந்த மாற்றம் தொடர்பாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளியான நிலையில், தான் கேட்டுக் கொண்டதாலேயே துறை மாற்றப்பட்டதாக அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

Ramachandran, who was the Minister of Forests, now appointed as Tourism minister. Minister Ramachandran said that he was allotted the tourism department because he asked the chief minister to change the portfolio due to his ill health.