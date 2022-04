ஒடிசா அரசின் மில்லட் மிஷன்.. ஊட்டசத்து உணவில் புதியதோர் புரட்சி.. அசத்தும் நவீன் பட்நாயக்!

News

புவனேஸ்வர்: ஒடிசாவில் ‛மில்லட் மிஷன்' திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தினை விவசாயத்தை ஊக்குவித்து வரும் மாநில அரசு பெண்கள், குழந்தைகள் மத்தியில் அதன் பயன்பாட்டை அதிகரித்து ஊட்டசத்து குறைபாட்டை போக்கியுள்ளது. இதில் வெற்றி பெற்ற ஒடிசா அரசை மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரா உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்கள் பின்பற்ற துவங்கி உள்ளன.

ஒடிசாவில் பிஜூ ஜனதாதளம் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. நவீன் பட்நாயக் தைமுதல்வராக உள்ளார். இந்த மாநிலத்தில் தினை வகை பயிர் சாகுபடியை மேம்படுத்தவும், பெண்கள், குழந்தைகள் இடையே தினை பயன்பாட்டை அதிகரிக்க அம்மாநில அரசு விரும்பியது.

ஏனென்றால் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கியோஞ்சர், மயூர்பஞ்ச், சுந்தர்கர், கோராபுட், கந்தமால், ராயகடா ஆகிய பழங்குடி மாவட்டங்களில் தினை பரவலாகப் பயிரிடப்பட்டது. அதன்பிறகு குறைந்தது.

The Millet Mission project has been launched and successfully implemented in Odisha. The government, which has been promoting millet farming, has increased its use among women and children to alleviate malnutrition. Other states, including Maharashtra and Andhra Pradesh, are beginning to follow suit.