விளக்குகள் அணைப்பு. . குளிக்கும் நேரம் குறைப்பு: ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு வந்த நிலைமை! காரணம் யார்?

Paris

oi-Mani Singh S

பாரீஸ்: எரிவாயு இறக்குமதியை ரஷியா குறைத்துள்ளதால், ஐரோப்பிய நாடுகளில் எரிவாயு பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் அந்நாடுகள் விளக்குகளை அணைத்தும், குளிக்கும் நேரத்தை குறைத்தும் எரிவாயு சேமிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது.

ரஷியா -உக்ரைன் இடையே 150 நாட்களை தாண்டி போர் நடந்து வருகிறது. நேட்டோ அமைப்பில் உக்ரைன் நாடு சேர்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ரஷியா இந்த போரை தொடங்கியது.

இந்த போரை நிறுத்துமாறு அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷியாவை வலியுறுத்தி வந்தனர்.

English summary

Russia has cut gas imports, causing gas shortages in European countries. As a result, those countries are involved in saving gas that turns off the lights.