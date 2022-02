ஓயுமா உக்ரைன் விவகாரம்..105 நிமிடங்கள் போனில் பேச்சு வார்த்தை.. பைடனும் புடினும் சந்திக்க வாய்ப்பு?

Paris

பாரிஸ் : கிழக்கு உக்ரைனில் போர்நிறுத்தம் செய்ய பிரான்ஸ் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் ஒப்புக்கொண்டதாக பெலாரஸில் நடைபெற்று வரும் இராணுவப் பயிற்சிகள் முடிவடைந்தவுடன் ரஷ்யப் படைகளை அங்கிருந்து திரும்பப் பெற விரும்புவதாக புடின், தன்னுடனான தொலைபேசி உரையடலில் கூறியதாக பிரான்ஸ் அதிபர் இம்மானுவேல் மேக்ரானின் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைன் இடையே மோதல்போக்கு தொடர்ந்து தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் எல்லையில் போர் பதற்றம் கடந்த சில நாட்களாக நீடித்து வருகிறது.

எல்லைப் பகுதிகளில் படைகளை நிறுத்தி உள்ள ரஷ்யா எந்த நேரத்திலும் உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுக்கலாம் என அமெரிக்கா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

French President Vladimir Putin has agreed to a ceasefire in eastern Ukraine, saying in a telephone conversation with Russian President Emmanuel Macron that he would like to withdraw Russian troops from Belarus after the end of military exercises.