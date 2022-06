அக்னிபாத்.. அக்னி குண்டமான பீகார்.. பாஜக எம்எல்ஏக்களை குறி வைத்து தாக்கும் போராட்டக்காரர்கள்

Patna

பாட்னா: அக்னிபாத் திட்டத்துக்கு பீகாரில் 3வது நாளாக போராட்டம், வன்முறை நடக்கிறது. இந்நிலையில் பாஜக எம்எல்ஏவின் வீட்டை சூறையாடப்பட்ட நிலையில் பெண் எம்எல்ஏவின் கார் மீது கற்களை வீசி தாக்குதல் நடத்தியது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. முன்னதாக பாஜக அலுவலகத்துக்கு தீவைக்கப்பட்டு இருந்தது.

ராணுவம், கப்பற்படை, விமானப்படை ஆகியவற்றில் அக்னிபாத் எனும் புதிய திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள நிலையில் அதுபற்றி மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் விரிவாக கூறினார்.

இத்திட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பு துறையில் உள்ள முப்படைகளில் இளைஞர்கள் குறுகிய காலமாக 4 ஆண்டு வரை பணி செய்ய முடியும். அவர்களுக்கு ரூ.30 ஆயிரம் முதல் ரூ.40 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும்.

செக்யூரிட்டி வேலைக்கு ஆள் எடுப்பதை விட மோசம்! அக்னிபாத் திட்டம் வேண்டாம்! தமிமுன் அன்சாரி எதிர்ப்பு!

Protests and violence erupt for 3rd day in Bihar over Agnipath project. Mysterious people who vandalished the house of a BJP MLA and threw stones at the car of a female MLA have caused shock. Earlier, the BJP office was set on fire.