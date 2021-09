கள்ளக்காதல்.. கணவனை கொன்று துண்டு துண்டாக வெட்டிய பெண்.. உடல் மீது ரசாயனம் ஊற்றிய போது ட்விஸ்ட்

Patna

oi-Velmurugan P

பாட்னா: பீகாரில் ஒரு பெண் தனது கள்ளக்காதலனின் உதவியுடன் தனது கணவரை கொன்ற பின்னர் உடலை துண்டாக்கி ரசாயனங்களை ஊற்றி ஆதாரங்களை அழிக்க முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ரசாயன வாடை அடித்து பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவர்கள் போலீசுக்கு தகவல் கொடுத்தனர். நேரில் வந்து பார்த்து போலீசார் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். உயிரிழந்தவரின் மனைவி, கள்ளக்காதலன் மற்றும் மனைவியின் சகோதரி ஆகியோரை கைது செய்தனர்.

பீகார் மாநிலம்முசாபர்பூரில் உள்ள சிக்கந்தர்பூர் நகர் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் வசித்தவர் ராகேஷ். இவருக்கு வயது 30. அவரது மனைவி ராதா

English summary

Bihar: a woman allegedly murdered her husband with help of her paramour,. and cut the body into several pieces. after tried to use chemical to smelt the corpse inside a rented flat.