3 வருஷமா நான் பாடமே நடத்தல! சம்பளம் வேண்டாம்.. ரூ.24 லட்சத்தை திருப்பி கொடுத்த பீகார் பேராசிரியர்

Patna

oi-Nantha Kumar R

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் சுமார் 3 ஆண்டுகள் வரை கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கவில்லை எனக்கூறி இந்தி பேராசிரியர் ஒருவர் ரூ.24 லட்சம் சம்பளத்தை பல்கலைக்கழகத்தில் திரும்ப வழங்கிய சம்பவம் நடந்துள்ளது.

பீகார் மாநிலம் முசாபர்பூரில் நிதிஷ்வர் கல்லூரி உள்ளது. பிஆர் அம்பேத்கர் பீகார் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் இந்த கல்லூரி இயங்கி வருகிறது.

இந்த கல்லூரியில் இந்தி உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வருபவர் லாலன் குமார் (வயது 33). இவர் டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் இந்தியில் முதுகலை மற்றும் டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் எம்பில் பிஎச்டி முடித்தார்.

English summary

In Bihar, there was an incident where a Hindi professor returned Rs 24 lakh salary to the university saying that he did not teach the college students for about 3 years.