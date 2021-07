பீகார்: சித்தப்பாவுடன் உரசல்.. கட்சியை கட்டுப்படுத்த சிராக் பாஸ்வான் மூவ்.. அரசியல் யாத்திரை ஆரம்பம்

Patna

oi-Veerakumar

பாட்னா: தனது சித்தப்பா பசுபதி பராஸ் உடன், மோதல் போக்கு அதிகரித்து வரும் நிலையில், சிராக் பாஸ்வான், தனது ஆதரவாளர்களை அணிதிரட்டுவதற்காக அவரது தந்தை ராம் விலாஸ் பாஸ்வானின் பாரம்பரிய லோக்சபா தொகுதியான ஹாஜிப்பூரிலிருந்து யாத்திரையை தொடங்கியுள்ளார்.

"ஆசிர்வாத் யாத்திரை" என்று இதற்கு பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

ஜெ. நினைவிடத்திற்கு செல்கிறார் சசிகலா?.. தொண்டர்களை சந்திக்கிறார்?.. ஜூலை 5 க்கு பிறகு சாத்தியம்?

மோடி அரசில் மத்திய அமைச்சராக இருந்த ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் இறந்தார். மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களில் ஒருவராக இருந்தவர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான். சோசலிச குழுக்கள் முதல் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக வரை பல்வேறு கட்சிகள் தலைமையிலான அரசுகளில் அமைச்சராக பணியாற்றினார்.

English summary

Faced with an internal revolt, Chirag Paswan will launch a yatra from Hajipur, his father Ram Vilas Paswan’s traditional Lok Sabha seat, on Monday to rally the party’s supporters after the split of old party members.