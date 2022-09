அப்போ சன்னி லியோன்.. இப்போ தல தோனி.. பீகாரில் தொடரும் அவலம்.. ஹால் டிக்கெட்டில் குளறுபடி

Patna

oi-Halley Karthik

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தின் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஹால் டிக்கெட்டுகளில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் தோனி ஆகியோரின் படங்கள் இடம்பெற்றிருப்பது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக பல்கலைக்கழக பதிவாளர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் இது பல்கலைக்கழகத்தின் மாண்புகளை குறைக்கும் நடவடிக்கை என்றும் கூறியுள்ளார்.

தற்போது இந்த ஹால் டிக்கெட்டுகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

4 கிலோ.. ரூ.2 கோடி தங்க சட்டை.. உலகையே வியக்க வைத்த

English summary

The pictures of Prime Minister Narendra Modi and Dhoni on the hall tickets issued to the students of a university in the state of Bihar has caused a lot of controversy. The university registrar said that an inquiry has been ordered into the incident. He also said that this is an action to lower the dignity of the university. Now these hall tickets are spreading fast on social media.