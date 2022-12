"இந்தியா என்ன உங்கள் தந்தைக்கு சொந்தமானதா?" பாஜகவை விளாசிய ஆர்ஜேடி தலைவர் அப்துல் சித்திக்கி

Patna

oi-Jackson Singh

பாட்னா: தன்னை பாகிஸ்தான் செல்லுமாறு பாஜகவினர் கூறியதால் ஆத்திரமடைந்த ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளக் கட்சித் தலைவர் அப்துல் பாரி சித்திக்கி, "இந்தியா என்ன உங்கள் தந்தைக்கு சொந்தமானதா?" எனக் கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

"இந்தியாவில் இருக்க கஷ்டமாக இருந்தால் குடும்பத்துடன் பாகிஸ்தான் செல்ல வேண்டியதுதானே" என பாஜக கூறியதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக அப்துல் சித்திக்கி இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

அப்துல் சித்திக்கி - பாஜகவினர் இடையே தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் இந்த வார்த்தைப் போர், தேசிய அளவில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

