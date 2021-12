என்னது சரக்கா! அந்த ஜடியா இருந்தா மறந்திடுங்க.. பீகார் முதல்வர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் - காரணம் தெரியுமா?

Patna

பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் பூரண மது விலக்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், இதில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்படலாம் எனத் தகவல் வெளியானது. இந்நிலையில் இது குறித்து முதல்வர் நிதீஷ் குமார் முக்கிய விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் உள்ள சமூக ஆர்வலர்கள் மதுவிலக்கைத் தான் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர். மதுவால் தான் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிப்பதாக முக்கிய வாதம்.

ஓமிக்ரான் அச்சம்.. 5 மாநில தேர்தலுக்கு முன்பு இதை செய்யணும்.. தேர்தல் ஆணையம் ஸ்ட்ரிக்ட் உத்தரவு

ஆனால், பெரும்பாலான இந்திய மாநிலங்களுக்கு மது விற்பனை மூலம் கணிசமான அளவு வருவாய் கிடைக்கிறது. இதனால் பெரும்பாலான மாநிலங்கள் தடை விதிக்க யோசிக்கின்றன.

English summary

Bihar Chief Minister Nitish Kumar hardened his stance against relaxing the prohibition law for visitors to the dry state. Nitish Kumar says if you drink liquor and you are having trouble drinking alcohol in Bihar, then don't come to Bihar