திரும்பிவந்துட்டேன்னு சொல்லு... ஆர்.எஸ்.எஸ்.இயக்கத்தை ஏன் தடை செய்யலை... லாலு பிரசாத் யாதவ் கேள்வி!

Patna

oi-Mathivanan Maran

பாட்னா: பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆப் இந்தியா இயக்கத்தை தடை செய்த மத்திய அரசு ஏன் இந்துமதவெறி பரப்பும் ஆர்.எஸ்.எஸ்.இயக்கத்தை தடை செய்யவில்லை என்று ராஷ்டிரிய ஜனதா தள மூத்த தலைவரும் பீகார் முன்னாள் முதல்வருமான லாலு பிரசாத் யாதவ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

பாரதிய ஜனதா கட்சி, ஆர்.எஸ்.எஸ்.இயக்கங்களை மிக கடுமையாக எதிர்க்கக் கூடிய தலைவர்களில் லாலு பிரசாத் யாதவ் முதன்மையானவர். மாட்டுத் தீவன் ஊழல் வழக்குகளில் சிறை தண்டனை அனுபவித்தார்.

இவ்வழக்குகளில் ஜாமீனில் விடுதலையான லாலு பிரசாத் யாதவ் டெல்லியில் ஓய்வெடுத்திருந்தார். இதனால் தீவிர அரசியலில் ஈடுபடாமல் இருந்தும் வந்தார்.

English summary

RJD chief Lalu Prasad Yadav said that PFI is being investigated. All organisations like PFI including RSS should be banned and an investigation should be done.