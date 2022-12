வேறு வழியில்லை..இந்தியாவில் சில முஸ்லிம்கள் விருப்பப்பட்டு வசிக்கவில்லை.. பாஜக எம்எல்ஏ சர்ச்சை

Patna

பாட்னா: இந்தியாவை குறைக்கூறும் சில முஸ்லிம்கள் இங்கு விருப்பப்பட்டு வசிக்கவில்லை.. வேறு வழியில்லாமல்தான் வசிக்கிறார்கள் என உத்தரபிரதேச பாஜக எம்எல்ஏ மொஹ்சின் ராஸா தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் மத ரீதியான பாரபட்சம் நிலவுவாக பீகார் ஆர்ஜேடி கட்சித் தலைவர் அப்துல் சித்திக்கி பேசியதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் மொஹ்சின் ராஸா இவ்வாறூ கூறியுள்ளார்.

இஸ்லாம் மதத்தைச் சேர்ந்தவரான மொஹ்சின் ராஸாவின் இந்தக் கருத்துக்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன. மேலும், முஸ்லிம் அமைப்புகளும் அவருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.

