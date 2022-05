கணவனுக்காக ஊரை எரிச்சது அந்த காலம்! கணவனோடு குடும்பத்தையே எரித்த ‘பர்வீன்’..! என்ன காரணம் தெரியுமா?

Patna

பாட்னா : பீகார் மாநிலத்தில் கணவன் 2வது திருமணம் செய்ததால் ஆத்திரத்தில் கணவன், 2வது மனைவி மற்றும் அவரது குடும்பத்தையே பெண் தீவைத்து எரித்துக் கொலை செய்ததோடு, தானும் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கணவனுக்காக மதுரையை எரித்த பெண் கண்ணகி குறித்த கதையை அனைவரும் கேள்வி பட்டு இருப்பீர்கள். வேறொரு பெண்ணுடன் பழகியது தெரிந்தும் அவனுக்காக மன்னர் அவையில் ஏறி நீதிகேட்டு கொதித்தெழுந்த உதாரணத்தை அடிக்கடி இன்றளவும் கிராமப்புறங்களில் கூறுவது உண்டு.

இதற்கு நேர்மாறாக பீகாரில் மாநிலத்தில் உள்ள தர்பங்காவில் உள்ள பிரௌல் காவல் நிலையப் பகுதியில் நெஞ்சை உலுக்கும் சம்பவம் ஒன்று தற்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது பலத்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

