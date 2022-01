பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்தியும் நாராயணசாமிக்கு கொரோனா.. தனிமைபடுதிக் கொண்டதாக ட்விட்டரில் தகவல்

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி: பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்தியும் புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்அமைச்சர் நாராயணசாமிக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கூறியுள்ளார்.

கொரோனா மூன்றாவது அலை தற்போது தொடங்கியுள்ள நிலையில் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று பரவலானது தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. நேற்று ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொண்டதில் 1471 பேர் கொரோனா காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.

இந்த நிலையில் இன்று இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற் கொள்ளப்பட்ட நிலையில் ஆயிரத்து 213 பேர் கொரோனா காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Former Puducherry Chief Minister Narayanasamy, who was vaccinated with a booster, has been confirmed to have a corona infection, he said on his Twitter page