என்னைப் பற்றி இனியும் பேசினால் அமைச்சர் தோலை உரிப்பேன்.. ஆவேசமடைந்த நாராயணசாமி!

புதுச்சேரி : என்னைப் பற்றியோ, காங்கிரஸ் பற்றியோ தொடர்ந்து பேசி வந்தால் அமைச்சர் லட்சுமி நாராயணனின் தோலை உரிப்பேன் என எச்சரித்துள்ளார் புதுச்சேரி முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி.

காங்கிரஸ் கட்சியில் எம்.எல்.ஏவாக இருந்த லட்சுமி நாராயணன், தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து கடந்த ஆண்டு என்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார். தற்போது அவர் புதுச்சேரி மாநில அமைச்சராக இருக்கும் நிலையில், நாராயணசாமியை விமர்சித்து வருகிறார். அவருக்கு நாராயணசாமி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

அரசு பள்ளிகளில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டம் கொண்டு வருவதை விமர்சித்த நாராயணசாமி, தமிழிசை என பெயர் வைத்துக்கொண்டு தமிழை அழிக்கும் வேலையைத்தான் ஆளுநர் தமிழிசை செய்கிறார் எனக் குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும், புதுச்சேரி சூப்பர் முதல்வராக ஆளுநர் தமிழிசை செயல்படுவதை, உறுதி செய்யும் வகையிலேயே முதல்வர் ரங்கசாமியின் புலம்பல் உள்ளது. டம்மி முதல்வர் ரங்கசாமிக்கு ஆளுநரை எதிர்க்கும் திராணி இல்லை என்ச் சீண்டியுள்ளார் நாராயணசாமி.

Former Puducherry chief minister Narayanasamy has warned that he will tear minister Lakshmi Narayanan if he keeps talking about me or the Congress.