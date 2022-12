நீங்க வந்தா மட்டும் போதும்! நாடாளுமன்ற தேர்தலில் களமிறங்கும் ரஜினிகாந்த்! ஆவலை சொன்ன அர்ஜுன் சம்பத்!

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : தமிழகத்தில் திராவிட மாய விலகி தேசியம் மலர்ந்திட நடிகர் ரஜினிகாந்த் 2024 ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் நடிகர் ரஜினிகாந்த் பிரதமரின் திட்டங்கள் குறித்து பிரச்சார செய்ய வேண்டும் என இந்து மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சினிமா உலகம் மட்டுமல்லாது இந்திய முழுவதும் சூப்பர் ஸ்டார் என ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் ரஜினிகாந்த் நேற்று தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். இதையடுத்து பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே அரசியலுக்கு வருவதாக அறிவித்து அவர் பின்வாங்கிய நிலையில் பலத்த விமர்சனங்களை சந்திக்க நேர்ந்தது. குறிப்பாக அவர் முன்னெடுத்த ஆன்மீக அரசியலுக்கும் கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பிய நிலையில் அரசியல் வேண்டாம் என ஒதுங்கி விட்டார் ரஜினி.

English summary

Hindu makkal katchi Arjun Sampath has said that actor Rajinikanth should campaign about the plans of the Prime Minister in the 2024 elections to get rid of the Dravidian delusion in Tamil Nadu.