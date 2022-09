காரைக்காலில் விஷம் கொடுத்து கொல்லப்பட்ட மாணவன் பலி.. 3 மருத்துவர்கள் குழு அமைப்பு

Puducherry

புதுவை: படிப்பில் ஏற்பட்ட போட்டி காரணமாக மாணவனை சக மாணவியின் தாய் விஷம் கொடுத்து கொன்ற விவகாரம் தொடர்பாக 3 பேர் கொண்ட மருத்துவக் குழுவை புதுவை அரசு அமைத்தது.

புதுவை யூனியன் பிரதேசம் காரைக்கால் நேரு நகர் ஹவுசிங்போர்டு பகுதியை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் (40). இவர் ரேஷன் கடையில் விற்பனையாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.

இவரது மனைவி மாலதி. இவர்களது மகன் பாலமணிகண்டன் (13). இவர் கோட்டுசசேரி பாரதி சாலையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் 8 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இவர் படிப்பில் கெட்டிக்காரர். அத்துடன் கலை நிகழ்ச்சியிலும் அதிகம் ஆர்வம் கொண்டவராக இருந்தார்.

Pondicherry Government forms a 3 member committee to find out any delay in treatment for 13 years old boy death who was killed by girl student's mother.