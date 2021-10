புதுவையில் 3 கட்டமாக உள்ளாட்சி தேர்தல்.. புதிய அட்டவணையை வெளியிட்ட தேர்தல் ஆணையம்!

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துவதற்கான புதிய கால அட்டவணையை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. நவம்பர் 02, 07, 13 ஆகிய தேதிகளில் மூன்று கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரியில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்த கடந்த 22--ம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் அட்டவணையை வெளியிட்டது. தொகுதி மறுசீரமைப்பில் குளறுபடிகள் உள்ளதாக இதனை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப்பட்டது.

Puducherry local body elections are tobe held in 3 phases. The Election Commission has released a new timetable. Electoral code of conduct has come into force there