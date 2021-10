திமுகவின் வாய்.. சரியான பாடத்தைப் புகட்டுவோம்.. புகழேந்திக்கு அதிமுக கடும் எச்சரிக்கை

Puducherry

புதுச்சேரி : அதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை கைது செய்ய வேண்டும் என கூறும் புகழேந்தி, திமுகவின் வாயாக இருந்துகொண்டு பேசுவதை நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றால், அவரது பாணியிலேயே அவருக்குப் புதுச்சேரி அதிமுக சரியான பாடத்தைப் புகட்டும் என்று புதுச்சேரி கிழக்கு மாநில அதிமுக செயலாளர் அன்பழகன் எச்சரித்துள்ளார்.

புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய புகழேந்தி, "தமிழக உள்ளாட்சி தேர்தலில் பா.ம.க. ஒட்டுமொத்தமாக தோல்வியடைந்து விட்டது. அ.தி.மு.க.வை நினைக்கும்போது வேதனையாக உள்ளது.

சட்டசபை தேர்தலில் பழனிசாமி பிரசாரம் செய்து தோல்வியடைந்ததுபோல உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் தோல்வியடைந்துள்ளது. பழனிசாமி கட்சியை விட்டு போனால்தான் அ.தி.மு.க.வை காப்பாற்ற முடியும்.

Puducherry East AIADMK Secretary Anpalagan has warned pugalenthi that the Puducherry AIADMK will teach him the right lesson in his style if he does not stop praising the DMK.